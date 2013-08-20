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Зорин Сергей Александрович

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Место рождения

село Бабарыкино Шегарского района Томской области

Дата рождения

01.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1957

Отец: Зорин Александр Иванович

Мать: Зорина Пелагея Андреевна

село Бабарыкино Шегарского района Томской области
Рождение ребёнка
31.10.1983

Сын: Зорин Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Зорина Галина Яковлевна

г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Зорина Галина Яковлевна

г.Томск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Галина Яковлевна

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