Зорин Сергей Александрович
Место рождениясело Бабарыкино Шегарского района Томской области
Дата рождения01.06.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1957
Отец: Зорин Александр Иванович
Мать: Зорина Пелагея Андреевна
село Бабарыкино Шегарского района Томской области
Рождение ребёнка
31.10.1983
Мать ребёнка: Зорина Галина Яковлевна
г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зорина Галина Яковлевна
г.Томск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Галина Яковлевна