Зорин Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорин Михаил Сергеевич

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Место рождения

г.Томск

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зорин Сергей Александрович

Мать: Зорина Галина Яковлевна

г.Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Михайлович (близнец)

Мать ребёнка: Зорина Татьяна

г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Михайлович (близнец)

Мать ребёнка: Зорина Татьяна

г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярослава Михайловна

Мать ребёнка: Зорина Татьяна

г.Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Зорина Татьяна

г.Томск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Татьяна

г.Томск
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