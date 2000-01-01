Зорин Михаил Сергеевич
Место рожденияг.Томск
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
г.Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорин Михайлович (близнец)
Мать ребёнка: Зорина Татьяна
г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорин Михайлович (близнец)
Мать ребёнка: Зорина Татьяна
г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярослава Михайловна
Мать ребёнка: Зорина Татьяна
г.Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зорина Татьяна
г.Томск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Татьяна
г.Томск