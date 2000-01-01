Зорина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Михайлович (близнец)

Отец ребёнка: Зорин Михаил Сергеевич

г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Михайлович (близнец)

Отец ребёнка: Зорин Михаил Сергеевич

г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярослава Михайловна

Отец ребёнка: Зорин Михаил Сергеевич

г.Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Зорин Михаил Сергеевич

г.Томск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Михаил Сергеевич

г.Томск
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