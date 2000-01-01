Зорина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорин Михайлович (близнец)
Отец ребёнка: Зорин Михаил Сергеевич
г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зорин Михайлович (близнец)
Отец ребёнка: Зорин Михаил Сергеевич
г. Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярослава Михайловна
Отец ребёнка: Зорин Михаил Сергеевич
г.Томск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зорин Михаил Сергеевич
г.Томск
Бракосочетание
Неизвестно
г.Томск