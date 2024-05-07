Прокопеня Сергей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Прокопеня Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопеня (Панасик) Катерина

Рождение ребёнка
23.07.2012

Дочь: Прокопеня Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Прокопеня (Панасик) Катерина

Рождение ребёнка
12.10.2014

Дочь: Прокопеня Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Прокопеня (Панасик) Катерина

Рождение ребёнка
16.03.2016

Дочь: Прокопеня Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Прокопеня (Панасик) Катерина

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