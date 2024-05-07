Прокопеня Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.2012
Дочь: Прокопеня Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Прокопеня (Панасик) Катерина
Рождение ребёнка
12.10.2014
Дочь: Прокопеня Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Прокопеня (Панасик) Катерина
Рождение ребёнка
16.03.2016
Дочь: Прокопеня Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Прокопеня (Панасик) Катерина