Прокопеня (Панасик) Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопеня Сергей
Рождение ребёнка
23.07.2012
Дочь: Прокопеня Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Прокопеня Сергей
Рождение ребёнка
12.10.2014
Дочь: Прокопеня Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Прокопеня Сергей
Рождение ребёнка
16.03.2016
Дочь: Прокопеня Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: Прокопеня Сергей