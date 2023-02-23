Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Георгиевна

Мария Георгиевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1899

Дочь: Зоя Филипповна

Отец ребёнка: Афонасьев ?? Александрович

Рождение ребёнка
12.04.1901

Дочь: Агафья Филипповна

Отец ребёнка: Афонасьев ?? Александрович

Рождение ребёнка
25.06.1903

Сын: Афонасьев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Афонасьев ?? Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close