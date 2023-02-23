Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1899
Дочь: Зоя Филипповна
Отец ребёнка: Афонасьев ?? Александрович
Рождение ребёнка
12.04.1901
Дочь: Агафья Филипповна
Отец ребёнка: Афонасьев ?? Александрович
Рождение ребёнка
25.06.1903
Сын: Афонасьев Иван Филиппович
Отец ребёнка: Афонасьев ?? Александрович
Смерть
Неизвестно