Афонасьев ?? Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.12.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афонасьев Александр Ефремов
Мать: ?
Рождение ребёнка
30.04.1899
Дочь: Зоя Филипповна
Мать ребёнка: Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
12.04.1901
Дочь: Агафья Филипповна
Мать ребёнка: Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
25.06.1903
Сын: Афонасьев Иван Филиппович
Мать ребёнка: Мария Георгиевна
Смерть
24.12.1904
Причина смерти: умер в 74 г.