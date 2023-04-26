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Афонасьев ?? Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.12.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афонасьев Александр Ефремов

Мать: ?

Рождение ребёнка
30.04.1899

Дочь: Зоя Филипповна

Мать ребёнка: Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
12.04.1901

Дочь: Агафья Филипповна

Мать ребёнка: Мария Георгиевна

Рождение ребёнка
25.06.1903

Сын: Афонасьев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Мария Георгиевна

Смерть
24.12.1904
Причина смерти: умер в 74 г.
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