Фещенко Павел Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФещенко Павел Павел

Фещенко Павел Павел

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1933 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фещенко (Белоусова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1956

Дочь: Беляева (Фещенко) Людмила Павловна

Мать ребёнка: Фещенко (Белоусова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1957

Сын: Фещенко Евгений Павлович

Мать ребёнка: Фещенко (Белоусова) Вера Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.