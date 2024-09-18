Фещенко (Белоусова) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фещенко Павел Павел
Рождение ребёнка
Около 1956
Дочь: Беляева (Фещенко) Людмила Павловна
Отец ребёнка: Фещенко Павел Павел
Рождение ребёнка
Около 1957
Отец ребёнка: Фещенко Павел Павел
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно