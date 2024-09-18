Фещенко (Белоусова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко (Белоусова) Вера Ивановна

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Место рождения

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: Белоусов Иван Яковлевич

Мать: Белоусова (Бова) Анна Васильевна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фещенко Павел Павел

Рождение ребёнка
Около 1956

Дочь: Беляева (Фещенко) Людмила Павловна

Отец ребёнка: Фещенко Павел Павел

Рождение ребёнка
Около 1957

Сын: Фещенко Евгений Павлович

Отец ребёнка: Фещенко Павел Павел

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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