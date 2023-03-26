Кирильченко Валентина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Рождение ребёнка
10.04.1960
Дочь: Кирильченко Вера Васильевна
Отец ребёнка: Шарков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1964
Дочь: Анищенко Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Анищенко Владимир Филиппович
Рождение ребёнка
04.12.1968
Дочь: Анищенко Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Анищенко Владимир Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2019