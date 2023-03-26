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Кирильченко Валентина Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Кирильченко Прокопий Семенович

Мать: Чайка Александра Павловна

Рождение ребёнка
10.04.1960

Дочь: Кирильченко Вера Васильевна

Отец ребёнка: Шарков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
26.06.1964

Дочь: Анищенко Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Анищенко Владимир Филиппович

Рождение ребёнка
04.12.1968

Дочь: Анищенко Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Анищенко Владимир Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарков Василий Васильевич

Смерть
2019
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