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Чайка Александра Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Кирильченко Владимир Прокопьевич

Отец ребёнка: Кирильченко Прокопий Семенович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Кирильченко Валентина Прокопьевна

Отец ребёнка: Кирильченко Прокопий Семенович

Смерть
1999
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