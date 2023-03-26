Чайка Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Кирильченко Владимир Прокопьевич
Отец ребёнка: Кирильченко Прокопий Семенович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Кирильченко Валентина Прокопьевна
Отец ребёнка: Кирильченко Прокопий Семенович
Смерть
1999