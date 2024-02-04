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Калитов Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1967

Отец: Калитов Виктор Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калитова (Егорова) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
14.09.1997

Дочь: Калитова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Калитова (Егорова) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
10.09.2003

Сын: Калитов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Калитова (Егорова) Наталья Александровна

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