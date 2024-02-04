Калитов Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1967
Отец: Калитов Виктор Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1997
Дочь: Калитова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Калитова (Егорова) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
10.09.2003
Сын: Калитов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Калитова (Егорова) Наталья Александровна