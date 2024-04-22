Калитова (Егорова) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калитова (Егорова) Наталья Александровна

Место рождения

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Егорова Людмила Сергеевна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.09.1997

Дочь: Калитова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Калитов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
10.09.2003

Сын: Калитов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Калитов Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калитов Сергей Викторович

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