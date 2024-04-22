Калитова (Егорова) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения25.06.1973
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.1997
Дочь: Калитова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Калитов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
10.09.2003
Сын: Калитов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Калитов Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно