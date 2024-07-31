Муравьева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Анна

Место рождения

Бузаево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1799

Муж: Пантелеев Стефан

Рождение ребёнка
21.09.1800

Дочь: (Медведева) Прасковья

Отец ребёнка: Пантелеев Стефан

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Медведев Дмитрий

Отец ребёнка: Пантелеев Стефан

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Медведев Иван

Отец ребёнка: Пантелеев Стефан

Рождение ребёнка
20.07.1813

Дочь: Макарова (Медведева) Мария

Отец ребёнка: Пантелеев Стефан

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Медведев Стефан

Отец ребёнка: Пантелеев Стефан

Смерть
Неизвестно

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