Муравьева Анна
Место рожденияБузаево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1799
Муж: Пантелеев Стефан
Рождение ребёнка
21.09.1800
Дочь: (Медведева) Прасковья
Отец ребёнка: Пантелеев Стефан
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Медведев Дмитрий
Отец ребёнка: Пантелеев Стефан
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Медведев Иван
Отец ребёнка: Пантелеев Стефан
Рождение ребёнка
20.07.1813
Дочь: Макарова (Медведева) Мария
Отец ребёнка: Пантелеев Стефан
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Сын: Медведев Стефан
Отец ребёнка: Пантелеев Стефан
Смерть
Неизвестно