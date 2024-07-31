Макарова (Медведева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова (Медведева) Мария

Макарова (Медведева) Мария

Место рождения

Маслова

Дата рождения

20.07.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1813

Отец: Пантелеев Стефан

Мать: Муравьева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Федор

Отец ребёнка: Макаров Григорий

Бракосочетание
09.11.1832

Муж: Михаил

Бракосочетание
14.04.1846

Муж: Петр

Бракосочетание
08.11.1848

Муж: Макаров Григорий

Рождение ребёнка
14.01.1850

Сын: Афанасий

Отец ребёнка: Макаров Григорий

Рождение ребёнка
22.08.1852

Сын: Петр

Отец ребёнка: Макаров Григорий

Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Макаров Стефан

Отец ребёнка: Макаров Григорий

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.