Макарова (Медведева) Мария
Место рожденияМаслова
Дата рождения20.07.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1813
Отец: Пантелеев Стефан
Мать: Муравьева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Федор
Отец ребёнка: Макаров Григорий
Бракосочетание
09.11.1832
Муж: Михаил
Бракосочетание
14.04.1846
Муж: Петр
Бракосочетание
08.11.1848
Муж: Макаров Григорий
Рождение ребёнка
14.01.1850
Сын: Афанасий
Отец ребёнка: Макаров Григорий
Рождение ребёнка
22.08.1852
Сын: Петр
Отец ребёнка: Макаров Григорий
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Сын: Макаров Стефан
Отец ребёнка: Макаров Григорий
Смерть
Неизвестно