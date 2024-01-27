Ковешников Иван Иванович
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Дата рождения1913
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Ковешников Иван Арефьевич
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Феодосия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Афанасьевна
Смерть
1941