Ковешников Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковешников Иван Иванович

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка

Дата рождения

1913

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ковешников Иван Арефьевич

Мать: не указана

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1937

Сын: Ковешников Иван Иванович

Мать ребёнка: Феодосия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Афанасьевна

Смерть
1941
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