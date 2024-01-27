Ковешников Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковешников Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Около 1913 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Ковешников Иван Иванович

Мать: Феодосия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2020
Краснодарский край, ст. Бесскорбная
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