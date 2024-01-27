Ковешников Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Ковешников Иван Иванович
Мать: Феодосия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2020
Краснодарский край, ст. Бесскорбная