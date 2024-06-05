Захаров Герасим Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаров Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Захаров Павел Герасимович
Мать ребёнка: Захарова Александра Андреевна
Мишина, Уватская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Захарова) Феодосия Герасимовна
Мать ребёнка: Захарова Александра Андреевна
Место жительства
1874
Смерть
Неизвестно