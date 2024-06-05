Захаров Герасим Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Герасим Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Захаров Павел Герасимович

Мать ребёнка: Захарова Александра Андреевна

Мишина, Уватская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Захарова) Феодосия Герасимовна

Мать ребёнка: Захарова Александра Андреевна

Место жительства
1874
Смерть
Неизвестно

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