Захарова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Захаров Павел Герасимович
Отец ребёнка: Захаров Герасим Никифорович
Мишина, Уватская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Захарова) Феодосия Герасимовна
Отец ребёнка: Захаров Герасим Никифорович
Смерть
Неизвестно