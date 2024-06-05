Захарова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Герасим Никифорович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Захаров Павел Герасимович

Отец ребёнка: Захаров Герасим Никифорович

Мишина, Уватская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Захарова) Феодосия Герасимовна

Отец ребёнка: Захаров Герасим Никифорович

Смерть
Неизвестно

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