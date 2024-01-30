Гапон Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1929
Дата смерти18.06.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1929
Отец: Гапон Роман
Мать: Гапон Зинаида
Рождение ребёнка
10.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.06.1985