Гапон Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапон Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1929

Дата смерти

18.06.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1929

Отец: Гапон Роман

Мать: Гапон Зинаида

Рождение ребёнка
10.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.06.1985
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