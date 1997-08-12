Попова (Лопатина) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1968
Отец: Лопатин Николай
Рождение ребёнка
26.11.1992
Дочь: Попова Алена Вадимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.08.1997
Дочь: Попова Лилия Вадимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности