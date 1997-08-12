Попова (Лопатина) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Лопатина) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1968

Пол

Женский

Отец

Мать

1934 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1968

Отец: Лопатин Николай

Мать: Лопатина Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
26.11.1992

Дочь: Попова Алена Вадимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.08.1997

Дочь: Попова Лилия Вадимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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