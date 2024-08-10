Харизоменов Марья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харизоменов Марья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Смирнов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харизоменов Александр

Отец ребёнка: Харизоменов Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харизоменов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Харизоменов Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Харизоменов) Анна Павловна

Отец ребёнка: Харизоменов Павел Алексеевич

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Харизоменов Николай Павлович

Отец ребёнка: Харизоменов Павел Алексеевич

Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
02.06.1943 ст.

Муж: Харизоменов Павел Алексеевич

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
В градо-Тобольской Крестоводвиженской церкви 1843 Жених поступивший в Тобольскую епархию из Владимирской епархии окончивший курс семинарии Павел Алексеев Харизоменов 23 года Девица дочь умершего свящ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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