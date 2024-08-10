Харизоменов Марья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Смирнов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Харизоменов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харизоменов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Харизоменов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Харизоменов) Анна Павловна
Отец ребёнка: Харизоменов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Харизоменов Николай Павлович
Отец ребёнка: Харизоменов Павел Алексеевич
Бракосочетание
02.06.1943 ст.
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
В градо-Тобольской Крестоводвиженской церкви 1843 Жених поступивший в Тобольскую епархию из Владимирской епархии окончивший курс семинарии Павел Алексеев Харизоменов 23 года Девица дочь умершего свящ... Показать все
Смерть
Неизвестно