Тихонова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Михаил
Отец ребёнка: Тихонов Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Александр
Отец ребёнка: Тихонов Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихонов Максим
Рождение ребёнка
26.06.1921
Дочь: Панова (Тихонова) Анна
Отец ребёнка: Тихонов Максим