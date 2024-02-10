Тихонова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Михаил

Отец ребёнка: Тихонов Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Александр

Отец ребёнка: Тихонов Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Максим

Рождение ребёнка
26.06.1921

Дочь: Панова (Тихонова) Анна

Отец ребёнка: Тихонов Максим

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