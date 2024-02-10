Тихонов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихонов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Михаил
Мать ребёнка: Тихонова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Александр
Мать ребёнка: Тихонова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова ?
Рождение ребёнка
26.06.1921
Дочь: Панова (Тихонова) Анна
Мать ребёнка: Тихонова ?