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Сидоров Тарасий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Евгения Николаева

Рождение ребёнка
1867

Сын: Сидоров Стефан Тарасов

Мать ребёнка: Сидорова Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Сидоров Илья Тарасов

Мать ребёнка: Сидорова Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
1875

Сын: Сидоров Иван Тарасов

Мать ребёнка: Сидорова Матрона Михайлова

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Панова (Сидорова) Евдокия Тарасовна

Мать ребёнка: Сидорова Матрона Михайлова

Феклино, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Сидорова Мария Тарасовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1898

Сын: Сидоров Алексий Тарасович

Мать ребёнка: Сидорова Евгения Николаева

Феклино, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Восприемником указан Сидоров Илья Тарасович, запасной ефрейтор, и Лазарева Агапия Флорова
Смерть
Неизвестно

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