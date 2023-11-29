Сидоров Тарасий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Сидорова Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Сидоров Илья Тарасов
Мать ребёнка: Сидорова Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сидоров Иван Тарасов
Мать ребёнка: Сидорова Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Панова (Сидорова) Евдокия Тарасовна
Мать ребёнка: Сидорова Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Сидорова Мария Тарасовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1898
Сын: Сидоров Алексий Тарасович
Мать ребёнка: Сидорова Евгения Николаева
Восприемником указан Сидоров Илья Тарасович, запасной ефрейтор, и Лазарева Агапия Флорова
Смерть
Неизвестно