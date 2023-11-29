Сидорова Матрона Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Сидоров Тарасий Иванов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Сидоров Илья Тарасов
Отец ребёнка: Сидоров Тарасий Иванов
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сидоров Иван Тарасов
Отец ребёнка: Сидоров Тарасий Иванов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Панова (Сидорова) Евдокия Тарасовна
Отец ребёнка: Сидоров Тарасий Иванов
Феклино, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно