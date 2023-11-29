Сидорова Матрона Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидорова Матрона Михайлова

Сидорова Матрона Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1867

Сын: Сидоров Стефан Тарасов

Отец ребёнка: Сидоров Тарасий Иванов

Рождение ребёнка
1872

Сын: Сидоров Илья Тарасов

Отец ребёнка: Сидоров Тарасий Иванов

Рождение ребёнка
1875

Сын: Сидоров Иван Тарасов

Отец ребёнка: Сидоров Тарасий Иванов

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Панова (Сидорова) Евдокия Тарасовна

Отец ребёнка: Сидоров Тарасий Иванов

Феклино, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.