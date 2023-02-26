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Борис Васильев

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Место рождения

д.Тимошаты

Дата рождения

1816

Дата смерти

06.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Василий Данилов

Мать: Агафия (Евдокия) Иродионова

д.Тимошаты
Бракосочетание
05.05.1840

Жена: Анна Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.12.1842

Дочь: Ульяния Борисова

Мать ребёнка: Анна Емельянова

д.Тимошаты
Смерть
06.07.1848
д.Тимошаты
Причина смерти: от холеры
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