Борис Васильев
Место рожденияд.Тимошаты
Дата рождения1816
Дата смерти06.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Василий Данилов
д.Тимошаты
Бракосочетание
05.05.1840
Жена: Анна Емельянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.12.1842
Дочь: Ульяния Борисова
Мать ребёнка: Анна Емельянова
д.Тимошаты
Смерть
06.07.1848
д.Тимошаты
Причина смерти: от холеры