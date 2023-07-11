--- Васса Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Сын: --- Алексей Фотиев
Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов
Рождение ребёнка
1857
Сын: --- Федор Фотиев
Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов
Рождение ребёнка
1861
Сын: --- Никита Фотиев
Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: --- Фотий Митрофанов
Смерть
Неизвестно