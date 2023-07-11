--- Васса Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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--- Васса Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: --- Алексей Фотиев

Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов

Рождение ребёнка
1857

Сын: --- Федор Фотиев

Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов

Рождение ребёнка
1861

Сын: --- Никита Фотиев

Отец ребёнка: --- Фотий Митрофанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: --- Фотий Митрофанов

Смерть
Неизвестно
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