Торгушина (Николаева) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Торгушина) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Вождаев-Торгушин Иван Лазаревич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Торгушина) Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Вождаев-Торгушин Иван Лазаревич
Рождение ребёнка
10.12.1918
Сын: Торгушин Николай Иванович
Отец ребёнка: Вождаев-Торгушин Иван Лазаревич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Вождаев-Торгушин Иван Лазаревич
Смерть
Неизвестно