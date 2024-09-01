Торгушина (Николаева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торгушина (Николаева) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вождаев-Торгушин Иван Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Торгушина) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Вождаев-Торгушин Иван Лазаревич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Торгушина) Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Вождаев-Торгушин Иван Лазаревич

Рождение ребёнка
10.12.1918

Сын: Торгушин Николай Иванович

Отец ребёнка: Вождаев-Торгушин Иван Лазаревич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Торгушин Борис Иванович

Отец ребёнка: Вождаев-Торгушин Иван Лазаревич

Смерть
Неизвестно

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