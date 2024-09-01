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Торгушин Борис Иванович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1925

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Вождаев-Торгушин Иван Лазаревич

Мать: Торгушина (Николаева) Вера

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Тихомирова) Лилиана Степановна

Мать ребёнка: (Яковлева) Торгушина Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
15.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Яковлева) Торгушина Людмила Васильевна

Смерть
1991

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