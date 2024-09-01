Торгушин Борис Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1925
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Тихомирова) Лилиана Степановна
Мать ребёнка: (Яковлева) Торгушина Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
15.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Яковлева) Торгушина Людмила Васильевна
Смерть
1991