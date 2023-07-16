Пауткина (Кузьминых) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауткина (Кузьминых) Прасковья Петровна

Место рождения

Шогаль, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1898

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Кузьминых Пётр Андреевич

Мать: не указана

Шогаль, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пауткина Нина Васильевна

Отец ребёнка: Пауткин Василий Данилович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пауткина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Пауткин Василий Данилович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Василий Данилович

Смерть
1981
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

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