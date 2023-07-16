Пауткина (Кузьминых) Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1981
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Кузьминых Пётр Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пауткина Нина Васильевна
Отец ребёнка: Пауткин Василий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пауткина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Пауткин Василий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981