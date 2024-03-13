(Byarlay) Helen E.
Место рожденияIowa
Дата рождения04.03.1855
Дата смерти21.07.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1855
Отец: Crow George W.
Мать: Julian
Iowa
Место жительства
1860
Bloomington Township, Decatur, Iowa, United States
Место жительства
1870
Ohio, United States
Место жительства
1900
Washington Township St. Joseph city Ward 4, Buchanan, Missouri, United States
Смерть
21.07.1903
Похороны
Неизвестно
Mount Mora Cemetery, St. Joseph, Buchanan, Missouri, United States