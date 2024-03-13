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(Byarlay) Helen E.

Место рождения

Iowa

Дата рождения

04.03.1855

Дата смерти

21.07.1903

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1855

Отец: Crow George W.

Мать: Julian

Iowa
Место жительства
1860
Bloomington Township, Decatur, Iowa, United States
Место жительства
1870
Ohio, United States
Место жительства
1900
Washington Township St. Joseph city Ward 4, Buchanan, Missouri, United States
Смерть
21.07.1903
Похороны
Неизвестно
Mount Mora Cemetery, St. Joseph, Buchanan, Missouri, United States
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