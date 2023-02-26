Татьяна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

07.12.1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.07.1819

Муж: Майоров Пётр Прокопов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
07.12.1820
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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