Пурплевская Нина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Зайцева Софья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Преликов Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Преликов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Преликов Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Преликов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преликова Валентина
Отец ребёнка: Преликов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Преликов Анатолий