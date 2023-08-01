Пурплевская Нина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пурплевская Нина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Зайцева Софья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Преликов Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Преликов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Преликов Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Преликов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Преликова Валентина

Отец ребёнка: Преликов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преликов Анатолий

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