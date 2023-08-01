Зайцева Софья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Зайцева Ольга Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пурплевская Вера Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пурплевская Надежда Афанасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пурплевская Нина Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пурплевская Лида Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пурплевский Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пурплевский Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пурплевский Николай Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пурплевский Афанас