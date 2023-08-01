Зайцева Софья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Софья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Зайцева Ольга Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пурплевская Вера Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пурплевская Надежда Афанасьева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пурплевская Нина Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пурплевская Лида Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пурплевский Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пурплевский Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пурплевский Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пурплевский Афанас

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