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Александра Константинова

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Место рождения

д.Зуево Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Зуево Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.07.1882

Муж: Самуил Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Георгий Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Денисов

Рождение ребёнка
01.12.1884

Сын: Наум Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Денисов

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1892

Сын: Фёдор Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Денисов

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1894

Дочь: Ольга Самуйлова

Отец ребёнка: Самуил Денисов

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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