Александра Константинова
Место рожденияд.Зуево Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Зуево Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.07.1882
Муж: Самуил Денисов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Георгий Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Денисов
Рождение ребёнка
01.12.1884
Сын: Наум Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Денисов
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1892
Сын: Фёдор Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Денисов
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.07.1894
Дочь: Ольга Самуйлова
Отец ребёнка: Самуил Денисов
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно