Толстошеев (Отставной Драгун) Леонтий Григорьевич 1719 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстошеев (Отставной Драгун) Леонтий Григорьевич

Место рождения

Берёзовка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1719 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719 ст.

Отец: Толстошеев Григорий Абакумович

Мать: не указана

Берёзовка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстошеева (Пашинина) Анна Никитична

Берёзовка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Толстошеев Парамон Леонтьевич

Мать ребёнка: Толстошеева (Пашинина) Анна Никитична

Берёзовка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Толстошеев Никита Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Берёзовка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Толстошеев Пётр Леонтьевич

Мать ребёнка: Толстошеева (Пашинина) Анна Никитична

Берёзовка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Берёзовка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

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