Толстошеев (Отставной Драгун) Леонтий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1719 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719 ст.
Отец: Толстошеев Григорий Абакумович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765 ст.
Сын: Толстошеев Парамон Леонтьевич
Мать ребёнка: Толстошеева (Пашинина) Анна Никитична
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Толстошеев Никита Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Толстошеев Пётр Леонтьевич
Мать ребёнка: Толстошеева (Пашинина) Анна Никитична
Смерть
Неизвестно