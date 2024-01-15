Калинников Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калинников Иван
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Калинникова Анна
г. Пучеж, Ивановская область, ул. Кооперативная, д 30
Рождение ребёнка
1926
Сын: Калинников Александр Павлович
Мать ребёнка: Калинникова Анна
Горьковская Обл., Салганский Р-Н, С. Волховское
Смерть
Неизвестно