Калинников Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинников Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Калинников Иван Павлович

Мать ребёнка: Калинникова Анна

г. Пучеж, Ивановская область, ул. Кооперативная, д 30
Рождение ребёнка
1926

Сын: Калинников Александр Павлович

Мать ребёнка: Калинникова Анна

Горьковская Обл., Салганский Р-Н, С. Волховское
Смерть
Неизвестно
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