Юнин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮнин Анатолий

Юнин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юнина (Даняева) Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юнина (Даняева) Антонина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юнина (Даняева) Антонина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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