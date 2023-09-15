Ломейеръ Иванъ Христiанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломейеръ Иванъ Христiанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Lohmeyer Christoph

Мать: Lohmeyer (Hintz) Christina

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1819

Сын: Ломейеръ Юлиуc Иванович

Мать ребёнка: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Ломейер Карл

Мать ребёнка: не указана

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

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