Ломейеръ Иванъ Христiанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Lohmeyer Christoph
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1819
Мать ребёнка: не указана
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Ломейер Карл
Мать ребёнка: не указана
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область