Сосина (Сапрыкина) Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосина (Сапрыкина) Дарья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосин Евстафий Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Государственная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
13.05.1883 ст.

Муж: Сосин Евстафий Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.02.1886 ст.

Сын: Сосин Тимофей Евстафьевич

Отец ребёнка: Сосин Евстафий Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.04.1888 ст.

Дочь: (Сосина) Александра Евстафьевна

Отец ребёнка: Сосин Евстафий Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.05.1890 ст.

Сын: Сосин Никита Евстафьевич

Отец ребёнка: Сосин Евстафий Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.05.1892 ст.

Сын: Сосин Николай Евстафьевич

Отец ребёнка: Сосин Евстафий Федорович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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