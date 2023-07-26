Сосина (Сапрыкина) Дарья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Государственная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.05.1883 ст.
Рождение ребёнка
14.02.1886 ст.
Сын: Сосин Тимофей Евстафьевич
Отец ребёнка: Сосин Евстафий Федорович
Рождение ребёнка
28.04.1888 ст.
Дочь: (Сосина) Александра Евстафьевна
Отец ребёнка: Сосин Евстафий Федорович
Рождение ребёнка
13.05.1890 ст.
Отец ребёнка: Сосин Евстафий Федорович
Рождение ребёнка
05.05.1892 ст.
Сын: Сосин Николай Евстафьевич
Отец ребёнка: Сосин Евстафий Федорович
Смерть
Неизвестно