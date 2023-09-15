Сосин Евстафий Федорович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Сосин Федор Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.05.1883 ст.
Жена: Сосина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
14.02.1886 ст.
Сын: Сосин Тимофей Евстафьевич
Мать ребёнка: Сосина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
28.04.1888 ст.
Дочь: Александра Евстафьевна
Мать ребёнка: Сосина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
13.05.1890 ст.
Мать ребёнка: Сосина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
05.05.1892 ст.
Сын: Сосин Николай Евстафьевич
Мать ребёнка: Сосина Дарья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сосина Дарья Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно