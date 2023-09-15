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Сосин Евстафий Федорович

Место рождения

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Сосин Федор Иосифович

Мать: не указана

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
13.05.1883 ст.

Жена: Сосина Дарья Павловна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.02.1886 ст.

Сын: Сосин Тимофей Евстафьевич

Мать ребёнка: Сосина Дарья Павловна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.04.1888 ст.

Дочь: Александра Евстафьевна

Мать ребёнка: Сосина Дарья Павловна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.05.1890 ст.

Сын: Сосин Никита Евстафьевич

Мать ребёнка: Сосина Дарья Павловна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.05.1892 ст.

Сын: Сосин Николай Евстафьевич

Мать ребёнка: Сосина Дарья Павловна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосина Дарья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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