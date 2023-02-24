бежал в 1772 Степан Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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бежал в 1772 Степан Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: (Филипп Макеев) Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Бежал В 1772 Максим Степанович

Мать ребёнка: Бежала В 1772 Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Бежал В 1772 Василий Степанович

Мать ребёнка: Бежала В 1772 Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бежала В 1772 Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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