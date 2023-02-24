бежал в 1772 Степан Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1746
Отец: (Филипп Макеев) Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Бежал В 1772 Максим Степанович
Мать ребёнка: Бежала В 1772 Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Бежал В 1772 Василий Степанович
Мать ребёнка: Бежала В 1772 Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно