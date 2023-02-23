бежала в 1772 Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Бежал В 1772 Максим Степанович
Отец ребёнка: Бежал В 1772 Степан Филиппов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Бежал В 1772 Василий Степанович
Отец ребёнка: Бежал В 1772 Степан Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно