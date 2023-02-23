бежала в 1772 Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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бежала в 1772 Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Бежал В 1772 Максим Степанович

Отец ребёнка: Бежал В 1772 Степан Филиппов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Бежал В 1772 Василий Степанович

Отец ребёнка: Бежал В 1772 Степан Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бежал В 1772 Степан Филиппов

Смерть
Неизвестно
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