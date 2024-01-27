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Гребенкова I Я Жена

Место рождения

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Дорожки

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Около 1790

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Дорожки
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Гребеньков Трофим Иванович

Отец ребёнка: Гребенков Иван Никифорович

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1765

Сын: Гребеньков Егор Иванович

Отец ребёнка: Гребенков Иван Никифорович

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1774

Сын: Гребенков Мирон Иванович

Отец ребёнка: Гребенков Иван Никифорович

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Гребенков Иван Никифорович

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1782

Сын: Гребеньков Данила Иванович

Отец ребёнка: Гребенков Иван Никифорович

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гребенков Иван Никифорович

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Смерть
Около 1790
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Гребенков Иван Никифорович

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1794

Сын: Гребенков Иван Иванович

Отец ребёнка: Гребенков Иван Никифорович

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
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