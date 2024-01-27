Гребенкова I Я Жена
Место рожденияВоронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Дорожки
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиОколо 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Около 1750
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Дорожки
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Гребеньков Трофим Иванович
Отец ребёнка: Гребенков Иван Никифорович
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Гребенков Иван Никифорович
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Гребенков Иван Никифорович
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Гребенков Иван Никифорович
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1782
Сын: Гребеньков Данила Иванович
Отец ребёнка: Гребенков Иван Никифорович
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гребенков Иван Никифорович
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Смерть
Около 1790
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Гребенков Иван Никифорович
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Гребенков Иван Никифорович
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково