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Гребенков Иван Никифорович

Место рождения

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Гребеньков Трофим Иванович

Мать ребёнка: Гребенкова I Я Жена

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1765

Сын: Гребеньков Егор Иванович

Мать ребёнка: Гребенкова I Я Жена

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1774

Сын: Гребенков Мирон Иванович

Мать ребёнка: Гребенкова I Я Жена

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Гребенкова I Я Жена

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1782

Сын: Гребеньков Данила Иванович

Мать ребёнка: Гребенкова I Я Жена

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Гребенкова I Я Жена

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Гребенкова I Я Жена

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1794

Сын: Гребенков Иван Иванович

Мать ребёнка: Гребенкова I Я Жена

Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Упоминание
1795
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
На 1795 год еще живет с сыном Егором (30 лет) в Быково но уже числится переведенным в новое село Галогузовка.
Смерть
Неизвестно
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