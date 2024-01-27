Гребенков Иван Никифорович
Место рожденияВоронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Гребеньков Трофим Иванович
Мать ребёнка: Гребенкова I Я Жена
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Гребенкова I Я Жена
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Гребенкова I Я Жена
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Гологузовка
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Гребенкова I Я Жена
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1782
Сын: Гребеньков Данила Иванович
Мать ребёнка: Гребенкова I Я Жена
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Гребенкова I Я Жена
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Гребенкова I Я Жена
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Гребенкова I Я Жена
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
Упоминание
1795
Воронежская губерния, Землянский уезд, Жерновецкая (Быковская) волость, с. Быково
На 1795 год еще живет с сыном Егором (30 лет) в Быково но уже числится переведенным в новое село Галогузовка.
Смерть
Неизвестно