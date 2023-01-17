Акулина Фомина
Место рожденияд. Старкова, Стригинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Старкова, Стригинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
03.11.1807
Муж: Гавриил Максимов
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Харинка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно