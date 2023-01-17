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Акулина Фомина

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Место рождения

д. Старкова, Стригинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Старкова, Стригинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
03.11.1807

Муж: Гавриил Максимов

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Харинка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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