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Гавриил Максимов

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Место рождения

Харинка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Максим Григорьев

Мать: не указана

Харинка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Харинка
Бракосочетание
03.11.1807

Жена: Акулина Фомина

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Харинка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1821
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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