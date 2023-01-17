Гавриил Максимов
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Максим Григорьев
Мать: не указана
Место жительства
1800
переведены в д. Самолюбовка из д. Харинка
Бракосочетание
03.11.1807
Жена: Акулина Фомина
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1821
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область