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Тимофей Никитич

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Никита Данилович

Мать: Матрена Васильевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кирилл Тимофеевич

Мать ребёнка: Прасковья Еремеевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Игнатий Тимофеевич

Мать ребёнка: Прасковья Еремеевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Прасковья Еремеевна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Еремеевна

Смерть
Неизвестно
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