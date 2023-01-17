Тимофей Никитич
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Никита Данилович
Мать: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кирилл Тимофеевич
Мать ребёнка: Прасковья Еремеевна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Игнатий Тимофеевич
Мать ребёнка: Прасковья Еремеевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Прасковья Еремеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Еремеевна
Смерть
Неизвестно