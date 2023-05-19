Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Васильевна

Место рождения

Спасс, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасс, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Иван Никитич

Отец ребёнка: Никита Данилович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Никита Данилович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Никита Данилович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Матрена Никитична

Отец ребёнка: Никита Данилович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Яков Никитич

Отец ребёнка: Никита Данилович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Моисей Никитич

Отец ребёнка: Никита Данилович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Данилович

Смерть
Неизвестно
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