Матрена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иван Никитич
Отец ребёнка: Никита Данилович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Тимофей Никитич
Отец ребёнка: Никита Данилович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Никита Данилович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Матрена Никитична
Отец ребёнка: Никита Данилович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Яков Никитич
Отец ребёнка: Никита Данилович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Моисей Никитич
Отец ребёнка: Никита Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Данилович
Смерть
Неизвестно